شكرا لقرائتكم خبر عن ايسيلا: تشكيلة بني ياس مكتملة للمرة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير
أعرب الروماني دانييل ايسيلا، مدرب بني ياس، عن سعادته باكتمال صفوف «السماوي» لأول مرة قبل مواجهة اتحاد كلباء، الجمعة، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي بعد عودة سلطان الشامسي، وجواو فيكتور، واقتراب فواز عوانة من الانخراط في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، مبيناً ان لديه الآن 20 لاعباً جاهزاً للمباراة، الأمر الذي سيجعله حائراً في وضع تشكيلته.
ووصف الروماني منافسه في المباراة اتحاد كلباء بالفريق القوي الذي يتطور بشكل تصاعدي، حيث تألق أمام حتا في الجولة السابقة، وايضاً في مباراة الكأس، وقال: تنتظرنا مواجهة صعبة ونحن نتطلع لتقديم مستوى جيد.
وعن تأثير الإرهاق في التوجولي بينيل ملابا مهاجم «النمور» بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده، أوضح ايسيلا أنه غير متأكد من أنه سيلعب في المباراة، أم لا، ولكنه لاعب جيد جداً، لافتاً إلى أن اتحاد كلباء واجه الجزيرة من دون ملابا، ولم يتأثر الفريق في المباراة.
بدوره، قال جناح «السماوي» أحمد شحدة أنهم يدركون صعوبة المباراة لأنها أمام فريق كلباء الذي يقدم كرة قدم جميلة لذلك عليهم التركيز من أجل الفوز.
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