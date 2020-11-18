شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نمتلك جيش وشرطة قوية وشعب ملئ بالشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مصر لديها جيش قوى و شرطة و شعب وشباب كل هذه العناصر جاهزة لتحدى الشائعات خاصة وان التحديات أصبحت قريبة ومتاحة وظهرت أثارها فى ما حدث عام 2011 .

وقال صبحى فى المؤتمر الخاص بختام برنامج مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومى الذى يقام بمركز التعليم المدنى بالجزيرة " عندنا جيش قوى ربنا يحفظه ويحميه وكمان عندنا شرطة وشعب ملئ بالشباب ، مضيفا أن كل الظواهر الاجتماعية تحتاج مواجهة من تحرش و فساد و شائعات و تعصب وكل هذا فخامة الرئيس السيسى اختصره فى جملة واحدة وهى " تصدوا معنا " تلك المقولة التى تكشف دور الشباب فى الوقت الحالى والايام المقبلة ، مشيرا إلى أن الفترة من بين 2011 إلى 2013 فترة لا نستطيع أن نضع لها أسباب .

من ناحية أخرى التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،مع ريكاردو ليما -سكرتير أول رئيس الاتحاد البرازيلي ورئيس بعثة منتخب البرازيل الأوليمبي، وذلك بديوان عام الوزارة، للحديث عن الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة، والتي نظمتها مصر بمشاركة منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية بجانب المنتخب الوطني الأوليمبي خلال الفترة (12 -17) نوفمبر الجاري، في إطار الاستعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة،حضر اللقاء لينكولن كروز منسق أمنى للاتحاد.

أكد أشرف صبحى أن مصر تفتتح ذراعيها للجميع، وعلي أتم الإستعداد لتنظيم كبري البطولات العالمية نظرا لدعم القيادة السياسية للرياضة بشكل واضح، مشيدا بقوة البطولة الدولية التي أقيمت بمصر بمشاركة منتخبي كوريا الجنوبية والبرازيل.

كان منتخب البرازيل الأوليمبي قد شارك في منافسات الدورة الودية الدولية الأوليمبية مع كل من منتخب مصر ومنتخب كوريا الجنوبية، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطني الأوليمبي بالدورة برصيد 4 نقاط حصدهم بعد التعادل مع كوريا الجنوبية والفوز على منتخب البرازيل.