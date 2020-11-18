شادي محمد: التعصب الكروي موجود للأبد والجماهير تعبر عن رأيها بـ"التحفيل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، إن كرة القدم بها جزء من التعصب والانتماء للأندية، وهذا سيظل موجود للأبد، وهذا التعصب يختلف من ثقافة لأخرى، مضيفا عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الجماهير تعبر عن رأيها في كرة القدم عن طريق السوشيال ميديا، ولكن هناك بعض اللاعبين تنشر التعصب من خلال تصريحاتها وتزيد من حدة الأمور قبل المباريات الهامة والجماهير تعبر عن رأيها بـ "التحفيل".
وأوضح أن التعصب زاد عن السنوات الماضية، منوها بأن كرة القدم للاستمتاع وليس سواد أعظم كما يقول البعض، وعلى سبيل المثال الجمهور الإنجليزي قديما كان شديد التعصب، ولكن الآن أصبح أكثر هدوءا.
وأشار لاعب النادي الأهلي السابق، إلى أنه لابد من عودة الجماهير للملاعب، وسوف يساهم ذلك في تقليل حجم التجاوزات التي نراها على السوشيال ميديا، متمنيا فوز النادي الأهلي بنتيجة 0/2 في مباراة دوري الأمم الأفريقية، مؤكدا أن فريق نادي الزمالك نادي كببر يقدم أداءا جيداً ولديه الغيبة وجماهير محترمة.
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