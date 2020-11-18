شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: التعصب الكروي موجود للأبد والجماهير تعبر عن رأيها بـ"التحفيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، إن كرة القدم بها جزء من التعصب والانتماء للأندية، وهذا سيظل موجود للأبد، وهذا التعصب يختلف من ثقافة لأخرى، مضيفا عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الجماهير تعبر عن رأيها في كرة القدم عن طريق السوشيال ميديا، ولكن هناك بعض اللاعبين تنشر التعصب من خلال تصريحاتها وتزيد من حدة الأمور قبل المباريات الهامة والجماهير تعبر عن رأيها بـ "التحفيل".

وأوضح أن التعصب زاد عن السنوات الماضية، منوها بأن كرة القدم للاستمتاع وليس سواد أعظم كما يقول البعض، وعلى سبيل المثال الجمهور الإنجليزي قديما كان شديد التعصب، ولكن الآن أصبح أكثر هدوءا.

وأشار لاعب النادي الأهلي السابق، إلى أنه لابد من عودة الجماهير للملاعب، وسوف يساهم ذلك في تقليل حجم التجاوزات التي نراها على السوشيال ميديا، متمنيا فوز النادي الأهلي بنتيجة 0/2 في مباراة دوري الأمم الأفريقية، مؤكدا أن فريق نادي الزمالك نادي كببر يقدم أداءا جيداً ولديه الغيبة وجماهير محترمة.