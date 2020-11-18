شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يطلب استعارة حازم مرسي من الإسماعيلي موسم بدون مقابل مادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقى مجلس إدارة نادي الاسماعيلي فاكس رسمي من مجلس إدارة نادي أسوان بشأن إستعارة حازم مرسي لمدة عام على سبيل الإعارة بدون مقابل مادي ، وتعد هذه هي المرحلة الثانية التي يطلب فيها تماسيح النيل ضم اللاعب علي سبيل الإعارة بدون مقابل حيث سبق وأرسل عرضا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وقوبل بالرفض من مسئولي الدراويش.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف. ويتمسك الاسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الاسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .