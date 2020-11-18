شكرا لقرائتكم خبر عن مران الدراويش .. جمل خططية وتأهيل فخر ومصيلحى وعودة صادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية ، ضمن برنامج الاعداد للمشاركة بمنافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى والتى لم يتحدد موعدها بعد ، إضافة لاستكمال المشوار العربى. المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية ، أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية وبأقل عدد من اللاعبين وبفاعلية كبيرة. وشهد المران عودة محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق للتدريبات الجماعية عقب اكتمال جاهزيته. وعلى هامش المران ، أدى محمد مصيلحى ومحمود علاء مدافعا الفريق والعائدين من تجربة الإعارة بجانب فخر الدين بن يوسف المهاجم الدولى التونسى – أدوا – تدريبات تأهيلية تحت إشراف محمد سعد مخطط الأحمال. وأنهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح، إجراءات الاتفاق مع نظيره نادى طلائع الجيش، باستاد جهاز الرياضة العسكرى على تنظيم مواجهة ودية بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 نوفمبر الجارى ،وتأتى هذه المباراة الودية، فى إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات كأس العرب للأندية الأبطال إضافة لمسابقة الدورى المحلى بنسختها الجديدة.

وكان مجلس الإدارة قد نجح مؤخرا فى استعادة جهود الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف من أجل الاستمرار فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق كما أتم الإسماعيلى التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادي التعاون السعودى وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة واستعاد مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف الذى انتهت اعارته بنهاية الموسم الجديد بعقد جديد لمدة موسماً واحد ، واستغنى النادى الإسماعيلى عن الثنائى علاء عبد العظيم ومحمد يوسف "كماتشو" فيما تمت الموافقة على رحيل محمد مجدى مدافع الدراويش للبنك الأهلى.

من ناحية أخرى، أكد طارق أبو الليل المدير الإدارى للنادى الإسماعيلى، أن ناديه تراجع عن إتمام صفقة إبراهيم عبد القوى لاعب سموحة رغم الإعلان الرسمى عن ضم اللاعب.

وقال أبو الليل فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "قررنا التراجع عن صفقة إبراهيم عبد القوى لخلافات بين النادى واللاعب حول مدة العقد وليس هناك صحة للتقارير التى أشارت للتراجع عن الصفقة بناء على وجهة نظر طبية لاسيما أن اللاعب لائق طبيًا ولكننا قررنا توجيه الشكر له".