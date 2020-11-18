البلايلي: رفضت عرضًا ضخمًا من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح يوسف البلايلي لاعب المنتخب الجزائري المنتقل إلى فريق قطر القطري بأنه رفض عرضًا ضخمًا من الأهلي للانتقال إلى صفوفه بعد الرحيل عن أهلي جدة.

وقال البلايلي في تصريحاته لقناة "الكأس" القطرية: "كان لدي الكثير من العروض لكن كان هناك مشاكل مع الفريق الذي ألعب له (أهلي جدة)، فأنتهى موسم الانتقالات في أوروبا قبل أن أحصل على رخصة الانتقال من جانب فيفا، فلم أتمكن من الانتقال لأحد الأندية الفرنسية، رغم وجود عرض ضخم."

وتابع: "كان هناك عرض ضخم من الأهلي المصري، لكني فضلت أن انتقل إلى الدوري القطري، على اللعب في الدوري المصري، لكني أشكر إدارة الأهلي وجماهيره على المحبة والاحترام الذي ظهر من جانبهم."

وأضاف: "قلت من قبل أنني إذا قررت العودة إلى إفريقيا فسيكون من خلال الترجي التونسي، ولذلك فضلت ألا تكون عودتي لفريق اخر."

ورحل البلايلي عن أهلي جدة السعودي بعدما فسخ عقده مع الفريق في الصيف الماضي لينضم لصفوف فريق قطر القطري.