مران الزمالك.. انتظام عاشور.. جلسة استشفائية لـ "زيزو".. وجاهزية عيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

انتظم إمام عاشور، لاعب الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة عقب مشاركة اللاعب مع المنتخب الأولمبي في الدورة الودية للمنتخبات الفترة الأخيرة.

وينتظم محمد صبحي حارس المرمى ومحمد عبدالسلام ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية غدا الخميس .

جاء ذلك عقب مشاركتهما مع المنتخب الأولمبي، مؤخرا حيث تم منحهما راحة من مران اليوم، من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

وينتظم سداسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذين شاركوا مع منتخب مصر في معسكره الأخير وهم محمد أبوجبل وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد، في التدريبات الجماعية للفريق غدا الخميس .

يأتي ذلك عقب عودتهم من توجو اليوم عقب مشاركتهم مع المنتخب الوطني في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون .

وحرص الجهاز الفني والإداري بالفريق على الاطمئنان والتواصل مع مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، بعدما أثبتت المسحة الطبية إيجابية إصابته بفيروس كورونا .

وتواصل محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، مع عبدالهادي لمتابعة الحالة الطبية الخاصة به؛ حيث تم الاطمئنان عليه في ظل عدم وجود أعراض، وتم عمل بعض الفحوصات الطبية له، ووضع البروتوكول العلاجي له للتعافي .

ويغيب عبدالهادي عن مران اليوم نظرا لبداية البروتوكول الطبي والعزل .

ووضع جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق برنامجًا بدنيًا وتأهيليا خاصًا للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة؛ حيث تم التركيز على الجانب العضلي وتقويتها في الفقرة التي خاضها اللاعبون، بجانب بعض الإطالات والنواحي البدنية الأخرى، كما تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين أدوا تدريبات خاصة بالكرة .

واطمئن الجهاز الفني على جاهزية أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق عقب انتظامه مع الفريق بالتدريبات بعد عودته من معسكر منتخب الشباب .

ويشارك اللاعب بصورة منتظمة في المران ويؤدي الفقرات التدريبية المختلفة لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة .

قام أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعمل جلسة استشفاء اليوم بجيمانيزيوم النادي.

وأدى اللاعب عمليات الاستشفاء ثم غادر مقر النادي .

وكان اللاعب قد شارك مع المنتخب أمس بلقاء توجو بالجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون .

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.