ميسي رداً على أحد الصحفيين: لقد سئمت من كوني مشكلة كل شيء في برشلونة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

انفجر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة، في وجه الصحفيين لدى وصوله إلى برشلونة، بعد انتهاء واجبه الدولي مع منتخب الأرجنتين.

ووصل ميسي إلى مطار برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، بعدما خاض مباراة منتخب بلاده الأرجنتين وبيرو في تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية.

ووجه أحد الصحفيين الذين تواجدوا بالمطار لاستقبال قائد النادي الكتالوني، سؤالاً حول رأيه في التصريحات التي أدلى بها عم أنطوان جريزمان لاعب الفريق الكتالوني.

وكان عم جريزمان هاجم ميسي وأنه السبب في عدم تألق النجم الفرنسي مع البلوجرانا، قائلاً: "مع وجود ميسي، أنا أعرف كيف هو الوضع، هناك أمور تحدث بالداخل، الأمر ليس سهلاً، التدريبات هناك مصممة لإرضاء بعض الأشخاص".

ورد النجم الأرجنتيني قائلاً في رده على سؤال الصحفيين: "في الحقيقة لقد سئمت قليلاً من أن أكون مشكلة كل شيء في النادي".

جدير بالذكر أن ميسي واجه العديد من المشكلات مع إدارة نادي برشلونة، وكان يرغب في الرحيل عن البلوجرانا، قبل أن يقرر البقاء في صفوف النادي الكتالوني حتى نهاية عقده، وذلك قبل أن يقدم جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة استقالته.