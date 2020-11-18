يويفا يعتمد فوز رومانيا على النرويج في مباراتهما الملغاة بدوري الأمم الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

اعتمد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فوز منتخب رومانيا على ضيفه منتخب النرويج، في المباراة التي ألغيت بعد اختبار إيجابي لفيروس كورونا جرى للاعب النرويجي عمر العبدلاوي.

وأعلن يويفا في بيان اليوم الأربعاء أن منتخب النرويج كان مسؤولا عن عدم إقامة المباراة، وبالتالي تقرر اعتباره خاسرا للقاء بنتيجة صفر / 3.

وكان مقررا إقامة مباراة رومانيا والنرويج ببطولة دوري الأمم الأوروبية يوم الأحد الماضي، لكنها لم تجر كما هو مخطط لها بعدما رفضت السلطات الصحية المحلية السماح للمنتخب النرويجي بالسفر بعد أن جاءت نتيجة اختبار العبدلاوي إيجابية.

وأخضعت السلطات الصحية في النرويج العبدلاوي وبقية الفريق في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام، وفقا للوائح الوطنية في البلاد، رغم احتجاجات الاتحاد النرويجي لكرة القدم واللاعبين.