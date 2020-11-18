"يدعمون تعيين كلوب".. ثلثا مشجعي ألمانيا يؤيدون استقالة لوف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كشفت نتائج استطلاع للرأي أُجْرِيَ حديثا في ألمانيا أن ثلثي مشجعي كرة القدم في البلاد يؤيدون استقالة يوأخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني بعد الهزيمة التاريخية التي تلقاها الفريق ( المانشافت ) أمام نظيره الإسباني مساء أمس الثلاثاء بستة أهداف نظيفة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (فورسا) لقياس الرأي لصالح محطة (آر تي إل) ومحطة (إن تي في)، اليوم الأربعاء أن 66% من محبي كرة القدم في ألمانيا يؤيدون استقالة لوف.

وكشفت النتائج أن قرابة نصف المواطنين الألمان يؤيدون استقالة لوف.

غير ان الاتحاد الألماني لكرة القدم استبعد استقالة أو إقالة لوف في الوقت الراهن.

وأعرب 62% من مؤيدي الاستقالة، عن رغبتهم في تولي الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، منصب المدير الفني لمنتخب بلاده خلفا للوف.

فيما أعرب 19% عن رغبتهم في تولي هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، أو توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، قيادة المنتخب، وأيد 13% تولي رالف رانجيك.

وأبدى ثلثا المهتمين بكرة القدم في ألمانيا ونصف المواطنين الألمان تأييدهم لعودة ماتس هوملز وتوماس مولر إلى المنتخب، وهما اللاعبان اللذان استبعدهما لوف، فيما قلت نسبة المؤيدين لعودة جيروم بواتينج وماريو جوتسه.

في المقابل، رفض 20% ممن شملهم الاستطلاع من المهمتين بكرة القدم عودة أي من اللاعبين المذكورين.