قائمة أسوأ هزائم الألمان بعد السقوط بسداسية الإسبان

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى المنتخب الألماني لكرة القدم واحدة من أسوأ الهزائم في تاريخه حيث خسر أمام نظيره الإسباني صفر / 6 مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات النسخة الثانية من بطولة دوري أمم أوروبا.

وفيما يلي قائمة بأسوأ الهزائم التي مني بها المنتخب الألماني في تاريخه، وتتضمن نتائج منتخب ألمانيا الغربية " السابقة " ، وكذلك أسوأ هزائمه تحت قيادة مديره الفني الحالي يواخيم لوف:

أسوأ الهزائم في تاريخ يالمنتخب الألماني:

(صفر / 9) – أمام المنتخب الإنجليزي في أوكسفورد في 13 مارس 1909 .

(صفر / 6) – أمام المنتخب النمساوي في برلين في 24 مايو 1931 .

(صفر / 6) – أمام المنتخب الإسباني في أشبيلية في 17 نوفمبر 2020 .

(3 – 8) – أمام المنتخب المجري في بازل في 20 يونيو 1954 .

(صفر / 5) – أمام المنتخب النمساوي في فيينا في 13 سبتمبر 1931 .

أسوأ هزائم للمنتخب الألماني تحت قيادة يواخيم لوف:

(صفر / 6) - أمام المنتخب الإسباني في أشبيلية في 17 نوفمبر 2020 .

(صفر / 3) – أمام المنتخب التشيكي في ميونخ في 17 أكتوبر 2007 .

(صفر / 3) – أمام المنتخب الهولندي في أمستردام في 13 أكتوبر 2018 .