محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي: أكد أحمد حسن كوكا، لاعب أولمبياكوس اليوناني والمنتخب المصري، أنه سيعود أقوى بعد إصابته بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19). وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن اليوم الأربعاء، إصابة كوكا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وكان "كوكا" شارك أساسيًا مع المنتخب المصري في مباراة توجو الأخيرة والتي شهدت تفوق "الفراعنة" بنتيجة (3-1) ضمن تصفيات أمم أفريقيا. وكتب كوكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كما يعلم أغلبكم إنني أُصبت بفيروس كورونا، أنا بخير". واختتم مهاجم المنتخب الوطني: "أشكركم على جميع رسائلكم الرائعة، سأعود قريبًا أقوى".

كانت هذه تفاصيل خبر "سأعود قريبًا أقوى".. أول رسالة من كوكا بعد إصابته بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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