عبدالحفيظ يُطالب لاعبي الأهلي بالالتزام بالإجراءات الوقائية.. وفحص طبي لـ"متولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يجري فريق الأهلي مسحة طبية يوم غد الخميس، قبل انطلاق المران المقرر له ‏الثالثة عصرًا، استعدادًا؛ لمواجهة أبوقير في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، التي تقام يوم السبت ‏المقبل.‏

ويخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لمسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات ‏طبية قبل المباريات الرسمية.‏

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، قد طالب اللاعبين بالالتزام بكل التعليمات الطبية ‏والإجراءات الوقائية مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.‏

وطالب مدير الكرة اللاعبين بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات، ‏وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية. ‏

ويخضع محمود متولي، مدافع الفريق غدًا لفحص طبي تحت إشراف أحمد عبدالعزيز رئيس اللجنة الطبية بالأهلي.

ومن جانبه قال خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب خضع لفحص طبي اليوم وحالته مطمئنة للغاية، مشيرًا إلى أن متولي سيخضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز، لتحديد المرحلة الثانية من برنامج العلاج الطبيعي، الذي يخضع له اللاعب حاليًّا.

وخضع متولي لجراحة الرباط الصليبي مؤخرًا، تحت إشراف أحمد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي.

وأوضح طبيب الأهلي، أنه اطمأن على المسحات الطبية الخاصة باللاعبين الدوليين، بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني الذي تخللته مباراتا توجو مؤخرًا.

وقال محمود إن المسحة الطبية للاعبي الأهلي جاءت سلبية، وذلك وفقًا لنتائج المسحات التي أجراها اللاعبون بعد مباراة توجو.

وينتظم اللاعبون الدوليون بالفريق في مران الفريق غدًا، بعد عودتهم صباح اليوم مع بعثة المنتخب ‏الوطني من توجو، وإجرائهم مسحة طبية بعد العودة، التي أكدت سلبية جميع عينات لاعبي الأهلي.‏

ويخضع الدوليون لبرنامج استشفائي خاص للتخلص من الإجهاد العضلي بعد عودتهم غدًا إلى ‏التدريبات عقب انتهاء المهمة الوطنية، لبدء التحضير للمرحلة المقبلة وتجهيزهم للتحديات المحلية ‏والأفريقية، التي تبدأ بمواجهة أبوقير يوم السبت القادم في كأس مصر، ثم لقاء الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري ‏في نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

ويستعد الأهلي حاليًّا لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، المحدد لها السبت المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية