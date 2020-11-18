انجلترا تضرب ايسلندا بهدفين متتاليين في دوري الامم الاوروبية

نجح المنتخب الانجليزي في تسجيل هدفين متتاليين في شباك ضيفه الايسلندي، بالمباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الامم الاوروبية. وتقدم ديكلان ريس في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بعد صناعة من فيل فودين، قبل أن ينجح ماسون ماونت في مضاعفة النتيجة لصالح المنتخب الانجليزي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 25. النتيجة لصالح المنتخب الانجليزي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 25. ويسعي منتخب انجلترا الي تحقيق الفوز في مواجهة ايسلندا لخطف بطاقة التأهل الي نصف نهائي البطولة من المنتخب البلجيكي.

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