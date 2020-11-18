دوري الأمم الأوروبية.. ايطاليا يتقدم علي البوسنة بالهدف الأول

تقدم المنتخب الايطالي بالهدف الأول علي مضيفه منتخب البوسنة في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية. لدور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية. ونجح المهاجم اندريا بيلوتي في تسجيل هدف التقدم للآزوري في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول. التقدم للآزوري في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول. ويلعب المنتخب الايطالي المباراة وهو متصدر للمجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن هولندا.



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