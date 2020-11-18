تقدم منتخب بولندا مبكراً علي ضيفه المنتخب الهولندي بالهدف الأول في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم في ختام جولات دور المجموعات لبطولةدوري الامم الأوروبية.
ونجح كاميل جوزوياك في تسجيل أول أهداف أصحاب الارض في شباك هولندا بالدقيقة السادسةمن عمر الشوط الأول.
ويخوض المنتخب البولندي هذا اللقاء ورصيده 7 نقا\ في المرك الثالث خلف هولندا 8 نقاط صاحبة المركز الثاني، بينما يتصدر المنتخب الايطالي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب بولندا يتقدم بهدف أول مبكر علي هولندا في دوري الامم الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.