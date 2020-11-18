منتخب بولندا يتقدم بهدف أول مبكر علي هولندا في دوري الامم الأوروبية

تقدم منتخب بولندا مبكراً علي ضيفه المنتخب الهولندي بالهدف الأول في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم في ختام جولات دور المجموعات لبطولة

دوري الامم الأوروبية.

ونجح كاميل جوزوياك في تسجيل أول أهداف أصحاب الارض في شباك هولندا بالدقيقة السادسة

من عمر الشوط الأول.

ويخوض المنتخب البولندي هذا اللقاء ورصيده 7 نقا\ في المرك الثالث خلف هولندا 8 نقاط صاحبة المركز الثاني، بينما يتصدر المنتخب الايطالي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط.