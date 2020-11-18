هوكي ميدان الزمالك 2003 يهزم النصر في إفتتاح الدوري

فاز فريق هوكي ميدان الزمالك مواليد 2003 علي فريق نادي النصر برباعيه نظيفه في اولي مباريات بطوله الدوري والتي اقيمت علي ملاعب مركز شباب الجزيرة. وأثنى حسن موسي المدير الفني لأسره هوكي الميدان بالزمالك على جميع اللاعبين بعد فوزهم باللقاء وإصرارهم على الفوز. وتألق من الزمالك في اللقاء اليوم: مروان عبود واللاعب مصطفي عرفة. ويقود الفريق حسن زرار مدربا ومحمد عبد اللطيف إدارياً. عرفة. ويقود الفريق حسن زرار مدربا ومحمد عبد اللطيف إدارياً. من ناحية أخرى، يخوض الفريق الأول لهوكي الميدان أولي مبارياته بالدوري يوم 28 من فبراير الحالي أمام نادي بورفؤاد علي ملاعب مركز شباب الجزيرة.

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