الفيفا يتراجع عن قراره بالغاء جائزة the bestلعام 2020

إستقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" علي عودة جائزة أفضل لاعب في العالم "the best" لعام 2020، متراجعاص عن قراره السابق، بالغاء الجائزة لهذا العام بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وكشف موقع "بليتشر ريبورت" الانجليزي،

أن فيفا اتخذ قراره بعودة الجائزة لهذا العام، علي ان تنطلق عملية التصويت بداية من يوم 25 نوفمبر الجاري وحتي 9 ديسمبر المقبل.

وأكدت تقارير أنه تم اختيار ال 11 لاعباً الذين سيتنافسون علي جوائز افضل لاعب ولاعبه وأفضل مدرب لعام 2020.

ومن المنتظر أن تمنح الجائزة هذا العام دون اقامة الحفل كما هو معتاد بسبب الظروف الاستثنائية الحالية في ظل انتشار وباء كورونا، علي أن يتم الاعلان عن الفائزين عبر تقنية الفيديو.