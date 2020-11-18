الإسماعيلي يواصل إستعداداته لانطلاق الموسم الجديد

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية ، ضمن برنامج الاعداد للمشاركة بمنافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى والتى لم يتحدد موعدها بعد ، إضافة لاستكمال المشوار العربى.
المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية ، أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية وبأقل عدد من اللاعبين وبفاعلية كبيرة.
وشهد المران عودة محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريقللتدريبات الجماعية عقب اكتمال جاهزيته.
وعلى هامش المران ، أدى محمد مصيلحى ومحمود علاء مدافعا الفريق والعائدين من تجربة الإعارة بجانب فخر الدين بن يوسف المهاجم الدولى التونسى – أدوا – تدريبات تأهيلية تحت إشراف محمد سعد مخطط الأحمال.
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