الإسماعيلي يواصل إستعداداته لانطلاق الموسم الجديد

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية ، ضمن برنامج الاعداد للمشاركة بمنافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى والتى لم يتحدد موعدها بعد ، إضافة لاستكمال المشوار العربى.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية ، أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية وبأقل عدد من اللاعبين وبفاعلية كبيرة.

وشهد المران عودة محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق

للتدريبات الجماعية عقب اكتمال جاهزيته.

وعلى هامش المران ، أدى محمد مصيلحى ومحمود علاء مدافعا الفريق والعائدين من تجربة الإعارة بجانب فخر الدين بن يوسف المهاجم الدولى التونسى – أدوا – تدريبات تأهيلية تحت إشراف محمد سعد مخطط الأحمال.