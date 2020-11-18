سواريز يغيب عن اتلتيكو مدريد في مواجهة برشلونة المرتقبة

تلقي فريق أتلتيكو مدريد صدمة قوية بعد ان تم التأكد من غياب الاورجوياني المخضرم لويس سواريز مهاجم الفريق، عن المباراة المرتقبة أمام برشلونة.
ويستعد أتلتيكو مدريد لملاقاة برشلونة يوم السبتالمقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الإسباني.
وكان أتلتيكو مدريد قد أعلن في وقت سابق عن إصابة سبعة من لاعبية منبينهم لويس سواريز بفيروس كورونا، قبل أن اللاعب يخضع لمسحة جديدة جاءت نتيجتها ايجابية، ليتأكد غيابه عن المباراة.
ومن المنتظر أن يغيب لوكاس توريرا لاعب وسط الفريق ايضاً عن المباراة بعد أن تم التأكد من اصابته بالفيروس هو الآخر.
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