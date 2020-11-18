يويفا يعلن فوز رومانيا على النرويج بثلاثية بدوري الأمم الأوربية

اعتبر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" المنتخب الرومانى فائزاً على النرويج بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للمستوى الثانى من دورى الأمم الأوروبية. وقرر الاتحاد إلغاء مباراة المنتخبين الرومانى والنرويجى، التى كان مقرر لها الأحد الماضى، بعد قرار السلطات النرويجية منع منتخب بلادها من السفر إلى بوخارست بسبب حالة إيجابية لفيروس الرومانى والنرويجى، التى كان مقرر لها الأحد الماضى، بعد قرار السلطات النرويجية منع منتخب بلادها من السفر إلى بوخارست بسبب حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد . وكتب الاتحاد الاوروبى على موقعه الرسمى "المباراة لا يمكن ان تلعب". وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب رومانيا إلى 7 نقاط فى المركز الثالث فى المجموعة. وتأكد هبوط منتخب إيرلندا الشمالية الذى يحتل المركز الرابع في تلك المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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