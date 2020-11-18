طائرة شباب الصيد تهزم اكتوبر ببطولة الجيزة

حقق فريق 17 سنة بنين للكرة الطائرة بنادي الصيد فوزا سهلا على نظيره أكتوبر بنتيجة 3 / صفر ضمن منافسات بطولة الجيزة .

ضمت قائمة اللاعبين كلا من : احمد عمرو، يحيى محمد، احمد محمد، عمر وليد،عمر

اشرف، محمد اكرام، احمد خالد ،يوسف اشرف، حازم ايهاب، محمد اشرف، فتحى هشام ،عبدالرحمن فؤاد، على اشرف، مهاب محمد، محمد احمد،عمار حسين، حمزة محمد، مازن ماجد.

يقود اللاعبين الجهاز الفنى والادارى محمود غزال المدير الفنى لقطاع الرجال وحسام زغلول مشرف قطاع الناشئين ، وعلاء مفتاح مدرب الفريق ، محلل تقنى ك شادى فهيم ، مدرب أحمال ومحمد السيد ، طبيب الفريق الدكتور فؤاد شرين وشعبان عبدالصبور المدير الادارى ، خدمات معاونة على ابراهيم .