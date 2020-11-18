أخبار برشلونة | نائب بارتوميو: كنا قريبين من نيمار ومبابي، وحالة واحدة ستدفع ميسي للبقاء

كشف المدير السابق ونائب الرئيس لاحقًا تحت قيادة جوسيب بارتوميو في برشلونة “خافيير بورداس”، الغطاء عن المفاوضات لإعادة التوقيع مع نيمار جونيور من باريس سان جيرمان في عام 2019 و كذا المحاولة مع كيليان مبابي عام 2017.

وأوضح بورداس، في حديثه إلى إذاعة كادينا كوبيه، أن مفاوضات برشلونة للتعاقد مع نيمار توقفت بسبب 20 مليون يورو.

وقال بورداس: “عرضنا على باريس سان جيرمان 110 مليون يورو بالاضافة إلى (جان كلير) توديبو و (إيفان) راكيتيتش وإعارة (عثمان) ديمبيلي. لكن النادي الفرنسي أراد 130 مليون يورو بالإضافة إلى توديبو وراكيتيتش وديمبيلي على سبيل الإعارة”.

وتابع: “كان نيمار على بعد 20 مليون يورو من العودة. وقال والد نيمار إنه سيعوض الفارق ولكن في النهاية لم يحدث ذلك”.

وكشف بورداس أيضًا أن برشلونة حاول التعاقد مع كيليان مبابي في صيف 2017 كبديل محتمل لنيمار وقال: “حاولنا ضم مبابي وديمبيلي معًا. كان مبابي متحمسًا لاحتمال القدوم إلى برشلونة عندما غادر نيمار”.

مستقبل ميسي

وأشار بورداس أيضًا إلى الموقف الدقيق حول مستقبل ليونيل ميسي، قائلاً إن كل شيء يعتمد الآن على المشروع الذي يجلبه الرئيس القادم.

وأوضح بورداس: “مستقبل ميسي في برشلونة يعتمد على رؤيته للفريق. إذا شعر أن لديهم فرصة للفوز والتطور، لن يغادر”.

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