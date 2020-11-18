حالات كورونا اليوم | أحمد حسن كوكا يلحق بمحمد صلاح والنني!

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، إصابة أحمد حسن “كوكا” لاعب منتخب بلاده ونادي أولمبياكوس اليوناني، بفيروس كورونا، عقب عودته من توجو إلى القاهرة.

وهذا ثالث لاعب مصري محترف خارج البلاد، يصاب بالفيروس، بعد إعلان إصابة نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ومحمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي قبل أيام.

ووفق بيان للاتحاد: “ظهرت نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني صباح الأربعاء، فور عودتها من توجو عن إصابة اللاعب أحمد حسن (كوكا)”دون تفاصيل أكثر.

كما أكد الاتحاد المصري “إصابة إثنين آخرين من بعثة المنتخب وهما شادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق، ومحمد عبده مدلك الفريق”.

والجمعة، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في القاهرة، فيما كشف عن إصابة محمد النني أثناء تواجده في توجو الإثنين.

واستعاد المنتخب المصري صدارة المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا، بعد الفوز على توغو بثلاثية مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده بفارق الأهداف عن جزر القمر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.