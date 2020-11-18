اقتصاد رياضي | انخفاض أجور أندية الدوري الإسباني لما يقارب 610 مليون يورو!

خفضت رابطة الدوري الإسباني سقف أجور الأندية العشرين في الدوري الإسباني تماشياً مع تأثيرات فيروس كورونا على اقتصاد كرة القدم، وكان برشلونة أكثر من انخفض سقف أجوره بأكثر من 288 مليون يورو.

وكان الحد الأقصى لسقف أجور برشلونة للموسم الماضي 671 مليون يورو وقد تم تحديده الآن عند 382.7 مليون يورو، بانخفاض قدره 288.3 مليون يورو.

ويبلغ الحد الإجمالي للأجور لجميع الأندية العشرين في الدوري الإسباني 2.33 مليار يورو، بانخفاض وصل إلى 610 مليون يورو عن الموسم الماضي.

وتم تخفيض سقف أجور ريال مدريد إلى 468.5 مليون يورو بدلاً من 641 مليون يورو، في حين أن أتلتيكو مدريد انخفض إلى 252.7 مليون يورو بدلاً من 384.5 مليون يورو.

ويعرف كل فريق في الدوري الاسباني أرقامه بالفعل، لكن رابطة الدوري الإسباني أصدر الأرقام لأسباب تتعلق بالشفافية.

تأثير فيروس كورونا

وكان لوباء فيروس كورونا تأثيراً هائلاً على الأرقام الحالية لكل نادٍ، حيث تضرر برشلونة أكثر من أي نادي آخر في الدوري الاسباني.

وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، قد أوضح بالفعل المشكلة الاقتصادية الخطيرة التي تسبب فيها الوباء في كرة القدم الإسبانية وتحدث إلى ماركا عن الحاجة إلى خفض النفقات.

وقال تيباس: “لا يزال لدينا إنفاق زائد بنحو 500 مليون يورو لأن الأندية لا يمكنها الانتقال إلى لاعبين بعقود”.

وتابع: “تم القيام بإجراءات لخفض الرواتب. وكان الأكثر تضررا في إسبانيا هي أندية فالنسيا وبرشلونة وريال مدريد”.

وختم: “كلما كان النادي أكبر، سيتأثر أكثر. سيكون من الصعب القيام بتعاقدات في السوق الشتوي القادم”.

وانعكست كلمات تيباس في الأرقام المسجلة في الصيف الماضي، حيث كان هناك انخفاض بنسبة 66٪ في مشتريات اللاعبين مقارنة بصيف 2019.

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