رئاسة برشلونة | فيكتور فونت يحسم قرار استعادة نيمار ضمن برنامجه الإنتخابي

كشفت صحيفة السبورت الكتالونية أن نجم باريس سان جيرمان “نيمار جونيور” سيشكل أحد الملفات التي سيلعب عليها المرشحين للإنتخابات الرئاسية في برشلونة والمقرر لها تاريخ 24 يناير من سنة 2021.

ويضيف نفس المصدر أن النجم البرازيلي لا ينوي تجديد مقامه في ملعب حديقة الأمراء مع بطل الدوري الفرنسي عكس ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الفرنسية، ما يعني أن تكلفته ستنخفض الصيف القادم في ظل نهاية عقده في يوليو 2022.

وكان أحد المرشحين الكبار لرئاسة برشلونة وهو “فيكتور فونت” واضحًا بشأن خططه مع مهاجم برشلونة السابق.

وقال فونت: “مؤسسياً، نيمار ليس في خططي. لأسباب مالية ولأسباب أخرى، مثل الدعوى التي رفعها ضد النادي وحقيقة أنه ترك النادي في موقف صعب قبل أيام من بدء الموسم (في 2017)”.

وتابع: “سيكون مناسبًا للجانب الرياضي ولكن ليس في الجانب المالي أو المؤسسي للنادي”.

وأضاف فونت: “ستكون التعاقدات في أيدي الإدارة الرياضية، على الرغم من أنه لم يتم تشكيلها حتى الآن من قبل المجلس المؤقت “.

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