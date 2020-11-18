بيدري: لحسن الحظ رفضني ريال مدريد لأوقع مع برشلونة، وميسي يشبه كابتن ماجد!

كشف نجم برشلونة الصاعد “بيدرو غونزاليس لوبيز” المعروف باسم بيدري عن قيامه باختبار داخل أسوار المدينة الرياضية لريال مدريد “فالديبيباس” في صغره لكن النادي الملكي رفضه بدعوى افتقاده للمستوى المطلوب.

وقال بيدري لإذاعة كادينا سير عن الحادثة: “ذهبت للاختبار مع ريال مدريد لكنهم قالوا لي إنني لا أمتلك المستوى المطلوب من الجودة”.

وأضاف :”يجب أن أشكر الشخص الذي أخبرني أنني لست جيدًا بما يكفي. الآن، أنا في النادي الذي لطالما أحببته. كان ارتداء قميص مدريد أمرا غريبا لأنني كنت دائما أحلم بارتداء قميص برشلونة “.

ميسي مثل الكابتن ماجد!

وكشف لاعب خط الوسط من جزر الكناري أيضًا عن شعور مشاركة غرفة تبديل الملابس مع ليونيل ميسي، وقال: “أكثر ما يفاجئني في ميسي هو الأشياء التي يقوم بها في التدريبات. إنه مثل أوليفر وبنجي “كابتن ماجد” [شخصية من سلسلة المانغا الشهيرة Captain Tsubasa]”.

وظهر بيدري لأول مرة مع لاس بالماس وهو يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، وتم ترقيته إلى الفريق الأول بواسطة المدير الفني “بيبي ميل” حيث ظهر لأول مرة في أغسطس 2019، ضد هويسكا، قبل أن يسجل هدفه الأول بعد شهر ضد سبورتينج خيخون، ليصبح بذلك أصغر هداف في تاريخ النادي.

وخاض بيدري 37 مباراة مع لاس بالماس الموسم الماضي سجل خلالها أربعة أهداف وساهم بسبع تمريرات حاسمة، ليحقق انتقالًا بقيمة 5 ملايين يورو إلى برشلونة والأضواء الساحرة في كامب نو.

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