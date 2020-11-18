لوف في اول تعليق بعد فضيحة اسبانيا.. “لقد كانت ليلة مظلمة”

اعترف المدرب يواخيم لوف في حديثه بعد الفضيحة المدوية وهزيمة ألمانيا 6-0 أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، بأن تطوير المنتخب الوطني ليس كما كان يأمل وأنه لم يكون لديهم فرصة أمام إسبانيا.

وقال لوف عقب المباراة التي اقيمت في اشبيلية: “في الشوط الثاني، حاولنا ممارسة الضغط العالي عليهم والعودة إلى المباراة، لكن إسبانيا لعبت بشكل أفضل منا بكثير”.

وتابع: ” لقد كانوا أكثر سرعة ولعبوا بدقة أكبر، ولم يكن لدينا أي فرصة أمامهم. لقد رأينا اليوم أننا لسنا متقدمين في تنميتنا كما كنا نأمل”.

وأوضح مدرب بطل كأس العالم 2014 أنها كانت ليلة مظلمة في اشبيلية وأن كل شيء لم يسير بالشكل الجيد بالنسبة لمنتخب ألمانيا.

وصرح لوف: “لقد كان يومًا مظلمًا. لم ينجح أي شيء. أردنا أن نلعب بشجاعة وأردنا الهجوم، لم يعمل الهجوم ولا الدفاع بشكل جيد بالنسبة لنا”.

وتكبدت ألمانيا أكبر خسارة لها في كرة القدم التنافسية ولم تخسر بستة أهداف منذ عام 1931 أمام النمسا في مباراة ودية.

وكان أبطال كأس العالم 2014 يمتلكون 30٪ فقط من الاستحواذ ضد إسبانيا وتمكنوا من تسديد كرتين فقط، وفشلوا في اختبار حارس مرمى منتخب اسبانيا أوناي سيمون.

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