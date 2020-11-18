مدافع ريال مدريد المنبوذ يدخل دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد

دخل مدافع ريال مدريد الإسباني، رافاييل فاران دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

المدافع الفرنسي كان هدفًا لمانشستر يونايتد منذ ثلاث سنوات، بطلب من المدير الفني للفريق حينذاك، جوزيه مورينيو، لكن النادي الملكي تمسك به.

وتلقى فاران الكثير من الانتقادات من أنصار ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، بسبب الأخطاء الفادحة التي يرتكبها وتكلّف فريقه أهدافًا.

وبحسب صحيفة “مانشستر إيفننج نيوز” البريطانية، فإن اليونايتد يُجري بالفعل مفاوضات مع وكلاء اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، لمعرفة مدى رغبته في ارتداء قميص الشياطين الحمر.

وعلى الرغم من كثرة أخطائه الفترة الأخيرة، بدأ ريال مدريد مفاوضة فاران لتجديد عقده من أجل استمراره مع الفريق الملكي، في ظل اقتراب انتهاء عقده الحالي في صيف 2022.

وأكد نفس التقرير الصادر عن صحيفة مانشستر إيفننج نيوز، أن فاران كان هدفًا قديمًا للشياطين الحمر، حيث أتيحت الفرصة للنادي الإنجليزي للتعاقد مع المدافع الفرنسي في عام 2011، لكن المدير الفني آنذاك، أليكس فيرجسون استقر على التعاقد مع فيل جونز من بلاكبيرن روفرز.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد أنفق 80 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم هاري ماجواير من ليستر سيتي في صيف 2019، ليصبح المدافع الإنجليزي أغلى مدافع في التاريخ.