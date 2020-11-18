سوق الانتقالات| السكة الحديد يكشف تفاصيل مفاوضاته لضم عصام الحضري!

كشف مدير شئون اللاعبين بنادي السكة الحديد “وليد أنور”، تفاصيل المفاوضات مع حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، بعد فشل انتقاله إلى نادي زد.

وقال في تصريحات إذاعية: “الحضري صديق شخصي ويربطني به علاقة جيدة، وعندما وجدت أن هناك مفاوضات مع نادي زد، تحدثت معه أول أمس من أجل الانضمام للسكة الحديد”.

وأضاف: “أبلغت الحضري أننا ننافس على الصعود إلى الدوري المصري الممتاز، وقمنا بضم لاعبين جيدين، لتحقيق هذا الهدف”.

وواصل تصريحاته قائلا: “تحدثت مع الحضري مرة آخرى أمس، وقال لي أعطني ساعة وسيبلغني بالرد، ومنذ قليل تحدثت معه مرة آخرى، وأكدت له أنه سيكون إضافة كبيرة لنادي السكة الحديد”.

وتابع:” الحضري أكد لي أنه تحدث مع نادي زد، وطلب مهلة قصيرة، للرد على عرض السكة الحديد، ولم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، وننتظر الرد النهائي من الحارس”.

وأكمل:” نادي السكة الحديد في انتظار الحضري، والجهاز الفني يرحب بالتعاقد معه، ونتمنى الاستعانة به، وسيكون إنجاز كبير”.

وأضاف: “الحضري سيكون حارس فقط، ومعنا وائل خليفة مدرب حراس مرمى، وتحدثت مع المدرب وشرحت له الموقف وكان سعيد للغاية بالمفاوضات، مع حارس كبير وخبرة مثله”.

وختم: “الحضري 47 عام، سيكون حارس ومدرب وأب روحي للاعبي السكة الحديد”.

..