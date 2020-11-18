أخبار الهلال| بالصور.. كاريلو: نحن مسؤولون ولا يُمكننا الاختباء!

حلل محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، أسباب سقوط المنتخب البيروفي على ملعبه أمام الأرجنتين بهدفين دون رد، أحرزهما نجم إنتر ميلانو لاوتارو مارتينيز، وذلك في الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان محترف الهلال، جناح المنتخب البيروفي، أحد اللاعبين الذين قدموا مستوى مقبولاً أمام الأرجنتين، وبعد المباراة، أعرب اللاعب عن حزنه من الهزيمة، وقال لـ”موفيستار ديبورتيس “الحقيقة هي أننا عملنا بشكل جيد خلال تدريباتنا الأسبوع الماضي، لكن في الدقائق الأولى من المباراة لم نكن في قمة التركيز وكلفنا ذلك. لقد عانينا وهذا واضح في النتيجة”.

محاولة التعويض

وأشار لاعب بنفيكا وسبورتينغ لشبونة السابق إلى أنه “على المستوى الفردي يتعين علينا بذل المزيد. الخسارة “ستساعدنا على تصحيح الأخطاء”، وأضاف نجم الهلال “لا يمكننا الاختباء، نحن مسؤولون ويجب أن نحاول التعويض خلال المباريات المقبلة، المشوار لا يزال طويلا”.

وبعد خسارة بيرو أمام الأرجنتين، تجمد رصيدها عند نقطة واحدة في أسفل جدول الترتيب، بينما صعدت الأرجنتين إلى المركز الثاني، ويلتقي المنتخب البيروفي مارس المقبل مع بوليفيا وفنزويلا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.

تميز كاريلو

ويعيش أندريه كاريلو، على المستوى الشخصي، أيام رائعة مع بداية الموسم الحالي، حيث تمكن من إحراز 3 أهداف في أول مباراتين مع منتخب بيرو في تصفيات كأس العالم، كما سجل هدفًا في فوز الهلال الأخير (2-0) على الاتفاق، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وتمكن محترف الهلال من مطابقة رقم قياسي للكرة البيروفية يعود إلى عام 1965، في الطريق إلى مونديال كأس العالم 1966 في السويد، وأصبح كاريلو أول لاعب يسجل 3 أهداف متتالية لمنتخب بيرو في تصفيات كأس العالم منذ أن حققها بيدرو ليون في يونيو 1965، كانت كلها في مباراة واحدة أمام فنزويلا.

..