حسام البدري يكشف سبب استبدال أيمن أشرف أمام توجو

كشف المدير الفني لمنتخب مصر الأول “حسام البدري“، سبب استبدال “أيمن أشرف” في لقاء المنتخب المصري أمام توجو أمس.
وفاز منتخب مصر على توجو بنتيجة 3-1، في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا، والتي أقيمت أمس الثلاثاء في توجو.
وقال البدري، أن أيمن أشرف تعرض لكدمة في مباراة توجو، وكانت السبب وراء استبداله والدفع بالبديل أحمد أبو الفتوح.
وأشار إلى أنه قام بسحب أيمن أشرف خوفا من تفاقم الإصابة، بخلاف اطمئنان الجهاز الفني على نتيجة المباراة، والتي كانت تشير إلى التقدم بثلاثية نظيفة، خاصة أن هدف توجو جاء في الدقائق الأخيرة.
بهذه النتيجة تصدر المنتخب المصري المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.
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