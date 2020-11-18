عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن غضبه بسبب الاتهامات التي توجه له مؤخرًا.
ونشر برنامج "الشيرنجيتو" مقطع فيديو لميسي، محاطًا بالعديد من الصحفيين، أثناء تلقيه أسئلة كثيرة.
وقال ميسي "تصريحات خال جريزمان؟ لقد سئمت بالفعل من أن أكون مشكلة كل شيء يحدث في النادي الكتالوني".
وكان إيمانيول لوبيز، خال جريزمان، صرح مؤخرًا "كنت مقتنعًا بأن أنطوان لن يتألق في أول 6 أشهر مع برشلونة، لكن لم أتوقع أن يستمر الأمر لمدة عام. علاوة على ذلك، في وجود ميسي.. أعرف ما يحدث في الداخل، الأمر ليس سهلا".
وأضاف لوبيز "ميسي يبدي رأيه في كل شيء. إنه إمبراطور وملك ولم يعجبه كثيرًا انضمام أنطوان. كان موقفه مؤسفا وأظهر ذلك. إنه نظام ترهيب. إما أن تكون معه أو سيعتبرك ضده".
وأتم "ميسي جيد في الملعب بقدر ما هو سيئ خارجه. في الموسم الماضي لم يتحدث إلى أنطوان جريزمان أو يمرر إليه الكرة".
المصدر: موقع كورة
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي: لقد سئمت من كوني مشكلة كل شيء في النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.