ميسي: لقد سئمت من كوني مشكلة كل شيء في النادي 

عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن غضبه بسبب الاتهامات التي توجه له مؤخرًا.



ونشر برنامج "الشيرنجيتو" مقطع فيديو لميسي، محاطًا بالعديد من الصحفيين، أثناء تلقيه أسئلة كثيرة.



وقال ميسي "تصريحات خال جريزمان؟ لقد سئمت بالفعل من أن أكون مشكلة كل شيء يحدث في النادي الكتالوني".



وكان إيمانيول لوبيز، خال جريزمان، صرح مؤخرًا "كنت مقتنعًا بأن أنطوان لن يتألق في أول 6 أشهر مع برشلونة، لكن لم أتوقع أن يستمر الأمر لمدة عام. علاوة على ذلك، في وجود ميسي.. أعرف ما يحدث في الداخل، الأمر ليس سهلا".



وأضاف لوبيز "ميسي يبدي رأيه في كل شيء. إنه إمبراطور وملك ولم يعجبه كثيرًا انضمام أنطوان. كان موقفه مؤسفا وأظهر ذلك. إنه نظام ترهيب. إما أن تكون معه أو سيعتبرك ضده".



وأتم "ميسي جيد في الملعب بقدر ما هو سيئ خارجه. في الموسم الماضي لم يتحدث إلى أنطوان جريزمان أو يمرر إليه الكرة".

المصدر: موقع كورة