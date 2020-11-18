برشلونة يعلن غياب بوسكيتس عن مواجهة أتلتيكو المرتقبة 

برشلونة يعلن غياب سيرجيو بوسكيتس عن مواجهة السبت ضد أتليتيكو مدريد بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة اليسرى مع المنتخب الإسباني.



وأكد برشلونة اليوم الأربعاء أن بوسكيتس أصيب في أربطة الركبة خلال تعادل إسبانيا 1-1 مع سويسرا يوم السبت الماضي لكنه لم يحدد فترة غيابه.



وتكهنت وسائل إعلام إسبانية بغياب بوسكيتس لأسبوعين ليستبعد من رحلة إلى دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا وعن استقبال أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني.



وسيفتقد الفريق الكاتالوني أيضاً جهود اللاعب الصاعد أنسو فاتي خلال زيارته لمدريد لمواجهة أتليتيكو صاحب المركز الثالث بفارق ست نقاط عن برشلونة الثامن في جدول الترتيب.



لكن قائمة الغائبين عن برشلونة لا تقارن بفريق المدرب دييغو سيميوني.



وسيغيب لويس سواريز، هداف أتليتيكو برصيد خمسة أهداف في الدوري بالتساوي مع جواو فيلكس، عن مواجهة فريقه السابق بعد إصابته بفيروس بكوفيد-19 خلال وجوده في منتخب أوروغواي.



كما استبعد لاعب الوسط هيكتور هيريرا حتى كانون الأول/ ديسمبر بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية وتحوم شكوك حول مشاركة المدافعين ستيفان سافيتش وماريو ايرموسو.



ويسعى المهاجمون يانيك كاراسكو ودييغو كوستا وفيتولو للحاق باللقاء في أول اختبار حقيقي لأتليتيكو في حملة المنافسة على اللقب بعد انطلاقة قوية.

المصدر: بي إن سبورت