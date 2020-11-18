رياضة | طهطا يضم اسلام الونش مدافع البترول لموسمين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر طهطا يضم اسلام الونش مدافع البترول لموسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طهطا على توقيع اللاعب اسلام الونش لدعم صفوفه استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021. حمدي الونش أحد مواليد 1995 من ناشين بتروجت والمصري وناصر الفكرية قبل اللعب لصفوف البترول ثم التوقيع لطهطا.

ويسعد الفريق الطهطاوي لمواجهات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.