رياضة | غداً .. مركز شباب تلا يواجه ميت خلف ودياً

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - انت الان تقراء خبر غداً .. مركز شباب تلا يواجه ميت خلف ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس، مباراة فريق مركز شباب تلا مع نظيره فريق ميت خلف، بملعب تلا، ضمن استعدادات الفريقان للموسم الجديد من دوري القسم الثالث 2020-2021.

وسبق لتلا خوض 3 مباريات ودية منذ بداية فترة الإعداد حيث تغلب على سرس الليان خارج ملعبه 2-1 وتغلب على نادي تلا 1-0.

كما لعب ميت خلف أكثر من مواجهة ودية، حيث تعادل أمس مع عرب الرمل 1-1 وخسر مؤخرا من بنها 2-0 وتعادل مع ميت خاقان 2-2 وتغلب على ميت عافية 5-1.