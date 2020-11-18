رياضة | بنى سويف يفوز على القومى والقناة ودياً

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بنى سويف يفوز على القومى والقناة ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف فى تحقيق الفوز على فريقا القومى والقناة مساء بأحد ملاعب القاهرة بمعسكر الفريق السويفى استعدادا للموسم الجديد بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



بنى سويف حقق فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره القومى ونجح فى إحراز الثلاثية طه نادى وكريم اشرف وبلال زكريا .



فيما نجح الفريق فى تحقيق فوزا بنتيجة 1/2 بمباراته أمام القناة ونجح فى إحراز هدفى بنى سويف مهاجمه محمود عبد العاطى .



وخلال المباراتين حرص ايمن المزين المدير الفنى لبنى سويف على إشراك جميع عناصر الفريق وذلك بهدف الاطمئنان على مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا وتنفيذ خطط الجهاز الفنى .



ومن المقرر أن يؤدى الفريق السويفى تدريبه الأخير صباح الخميس قبل العودة لبنى سويف لمواصلة الاستعداد لمباراة الشرقية للدخان بافتتاحية الموسم .



وكان الفريق قد تعادل سلبيا بمباراته الودية دكرنس فيما كان قد خاض ثلاث وديات حيث حقق اوزا برباعية أمام كابيتال ستار ثم فوز بنتيجة 1/2 أمام لافيينا ثم فوزا انام جمهورية شبين بثنائية .



ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من ايمن المزين مديرا فنيا وأحمد عاصم مدرب عام وعبد السلام نجاح واسامة عبد العزيز مدربين وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح وعبد الرحمن كمال جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة ومحمد الواضح مشرفا على الكرة .