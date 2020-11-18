رياضة | مدرب ليفركوزن يُهاجم لاعب باراجواي بعد تدخل الجنونمي على بالاسيوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب ليفركوزن يُهاجم لاعب باراجواي بعد تدخل الجنونمي على بالاسيوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم الهولندي بيتر بوش مدرب فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم آنخيل روميرو لاعب منتخب باراجواي، بسبب تدخله العنيف على لاعب فريق إزيكييل بالاسيوس.

وتعرض بالاسيوس 22 عاما، الذي انضم لليفركوزن في يناير الماضي، لإصابة بالغة في فقرات الظهر، خلال تعادل الأرجنتين 1 / 1 أمام باراجواي يوم الخميس الماضي في تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر عام 2022.

وقام آنخيل روميرو لاعب منتخب باراجواي بالتحام عنيف مع بالاسيوس خلال المباراة، حيث يتوقع ليفركوزن أن يغيب اللاعب الأرجنتيني عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

وصرح بوش لصحيفة (كولنر شتات انزيجر) الألمانية اليوم الأربعاء "شاهدت الالتحام بالتصوير البطيء.

كان أمام روميرو مترين ليدفع ركبتيه الممدودتين إلى الوراء. لقد لعبت كرة القدم لفترة طويلة وأعلم أنه إذا كنت تريد إيذاء شخص ما ، فيمكنك القيام بذلك بهذه الطريقة".

وتشكل جاهزية التشيلي تشارلز أرانجويز لاعب ليفركوزن، الذي اشتكى من مشاكل في وتر العرقوب خلال مشاركته الدولية مع منتخب بلاده مؤخرا، مصدر قلق أيضا لبوش، حيث يستعد الفريق لملاقاة مضيفه أرمينيا بيليفيلد يوم السبت القادم بالدوري الألماني.

ويعاني ليفركوزن أيضا من غياب الكولومبي سانتياجو أرياس، الوافد الجديد للفريق، الذي أصيب أيضا بكسر في ساقه، خلال مشاركته بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، الشهر الماضي.

كانت هناك بعض الأخبار السارة لبوش، حيث بدأ المهاجم التشيكي باتريك شيك يعود لتشكيلة ليفركوزن "تدريجيا" بعد إصابته.