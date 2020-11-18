رياضة | الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الوداد البيضاوي يكشف حقيقة اقتراب نجمه من الانتقال للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الوداد البيضاوي المغربي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا، بشأن النادي عرض رسمي من الزمالك ، لضم نجم الفريق البيضاوي وليد الكرتي.

وكانت تقارير مصرية قد ربطت الكرتي في الآونة الأخيرة بالانتقال لنادي الزمالك.

وأكد مصدر بالوداد المغربي، أنه لاصحة لاقتراب الكرتي من الزمالك، مشيرا إلى أنه كل مرة يضطر للتوضيح والرد على هذه المغالطات، مؤكدا أنه لم يتلقى الفريق أي عرض من الزمالك أو من غيره بشأن وليد الكرتي.

وتابع: "اللاعب موجود في معسكر تدريبي رفقة النادي وسيكون معنا في الموسم المقبل إن شاء الله".

وأضاف: "نجهل مصدر هذه التسريبات ولن نسمح بأن تزعرع استقرار النادي وهدوئه. اللاعبان الوحيدان اللذان غادرا الوداد صوب وجهات خارجية هما محمد واتارا المنتقل للهلال السوداني وإسماعيل الحداد الذي سيوقع في كشوفات الخور القطري".