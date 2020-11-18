رياضة | عاجل - غياب نجم الأهلي عن مواجهة كأس مصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - غياب نجم الأهلي عن مواجهة كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى عن المشاركة فى مباراة أبو قير للاسمدة المقرر إقامتها يوم 21 نوفمبر الجارى فى دور الثمانية لكأس مصر.

وكان محمد هاني قد تعرض لإصابة فى الركبة خلال مشاركتة مع المنتخب فى مباراة توجو التى أقيمت فى مصر.

ويخضع محمد هاني لبرنامج علاجى مكثف، لتجهيزة للنهائى الإفريقي، أمام الزمالك.

وضرب الأهلي موعدًا مع الزمالك في المباراة النهائية، بعدما نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.