رياضة | غدا.. انتظام لاعبو الأهلي الدوليين في مران الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. انتظام لاعبو الأهلي الدوليين في مران الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون في مران الفريق الأحمر غدًا، بعد عودتهم صباح اليوم مع بعثة المنتخب ‏الوطني من توجو، وإجرائهم مسحة طبية بعد العودة، التي أكدت سلبية جميع عينات لاعبي الأهلي.‏

ويخضع الدوليون لبرنامج استشفائي خاص للتخلص من الإجهاد العضلي بعد عودتهم غدًا إلى ‏التدريبات عقب انتهاء المهمة الوطنية، لبدء التحضير للمرحلة المقبلة وتجهيزهم للتحديات المحلية ‏والإفريقية، التي تبدأ بمواجهة أبوقير يوم السبت القادم في كأس مصر، ثم لقاء الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري ‏في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصر غد الخميس، استعدادًا لمباراة أبوقير، ويخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني لمسحة طبية قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي ‏الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.‏