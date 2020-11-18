رياضة | إصابة نجم فولفسبورج بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة نجم فولفسبورج بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي فولفسبورج الألماني إصابة لاعبه مارين بونجراتشيتش بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك خلال تواجده ضمن صفوف المنتخب الكرواتي.

وعاد بونجراتشيتش أمس الثلاثاء إلى فولفسبورج، ويخضع بالفعل للعزل الصحي، وبعد تأكد إصابته بالعدوى، سيغيب عن صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام شالكه يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا).

وكان بونجراتشيتش قد سجل مشاركته الأولى مع المنتخب الكرواتي يوم الأربعاء الماضي في المباراة الودية التي انتهت بالتعادل مع المنتخب التركي 3 / 3 .