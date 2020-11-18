رياضة | أحمد عبد العزيز يحدد المرحلة الثانية لعلاج نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد عبد العزيز يحدد المرحلة الثانية لعلاج نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدًا لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالأهلي.

ومن جانبه قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب خضع لفحص طبي اليوم وحالته مطمئنة للغاية.

وأضاف أن متولي سيخضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، لتحديد المرحلة الثانية من برنامج العلاج الطبيعي، الذي يخضع له اللاعب حاليًّا.

وأجرى متولي جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي.

ويستعد الأهلي حاليًّا لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، المحدد لها السبت المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.