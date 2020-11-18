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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفيفا يودع السد العالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020
احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم بالحارس المصري عصام الحضري بعد إعلان إعتزاله.
وأوضح فيفا عبر موقعه الرسمي أن " لعب السد العالي في العديد من الأندية بمصر والسودان وسويسرا والسعودية، كما كان حارس المنتخب المصري المتوج 3 مرات متتالية بكأس الأمم الأفريقية 2006 و2008 و2010".
وأضاف: " عصام اسمه بأحرف من ذهب لما أصبح الحارس، أكبر اللاعبين سنا مشاركة في كأس العالم عن 45 عاما و161 يوما".
وختم فيفا: "كما لعب أساسيا في مونديال روسيا 2018 خلال المباراة الثالثة من دور المجموعات أمام المنتخب السعودي، لُيحطم رقم حارس كولومبيا السابق فريد موندراغون (43 سنة و3أيام)، وهذا عندما دخل بديلا أمام اليابان في مونديال البرازيل 2014".
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