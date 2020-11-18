الفيفا يودع السد العالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020

احتفى ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ بالحارس المصري ​عصام الحضري​ بعد إعلان إعتزاله.



وأوضح فيفا عبر موقعه الرسمي أن " لعب السد العالي في العديد من الأندية بمصر والسودان وسويسرا والسعودية، كما كان حارس المنتخب المصري المتوج 3 مرات متتالية بكأس الأمم الأفريقية 2006 و2008 و2010".

وأضاف: " عصام اسمه بأحرف من ذهب لما أصبح الحارس، أكبر اللاعبين سنا مشاركة في كأس العالم عن 45 عاما و161 يوما".

وختم فيفا: "كما لعب أساسيا في ​مونديال روسيا​ 2018 خلال المباراة الثالثة من دور المجموعات أمام المنتخب السعودي، لُيحطم رقم حارس كولومبيا السابق فريد موندراغون (43 سنة و3أيام)، وهذا عندما دخل بديلا أمام اليابان في مونديال البرازيل 2014".