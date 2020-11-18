توفان: الوصول الى 200 مباراة مع مارسيليا هو مصدر فخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020

اشاد نجم نادي ​أوليمبيك مارسيليا​ ​فلوران توفان​ بوصوله الى 200 مباراة مع النادي الفرنسي، مشيرًا الى أنه يريد أن يمنح فريقه الفوز بالألقاب خلال الفترة المقبلة.



وخلال تصريحات له، قال توفان: "إنه مصدر فخر، هذا هو موسمي الثامن في أوليمبيك مارسيليا، وهو نادي كبير من قلبي كما يعلم الجميع".

وأضاف: "على مدار مسيرتي، كنت مشغولًا بتسلسل المباريات والتدريبات ولا أدرك دائمًا ما يحدث، في يوم من الأيام، ووجدت أنني لعبت 200 مباراة مع مارسيليا".

واختتم: "أنا سعيد جدًا لأنني لعبت العديد من المباريات مع مارسيليا، لكي أسجل الكثير من الأهداف، على أمل أن يستمر ذلك، المهم بالنسبة لي هو أن أكون حاسمًا للفريق، أود قيادة الفريق للفوز بلقب".