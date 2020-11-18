- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توفان: الوصول الى 200 مباراة مع مارسيليا هو مصدر فخر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020
اشاد نجم نادي أوليمبيك مارسيليا فلوران توفان بوصوله الى 200 مباراة مع النادي الفرنسي، مشيرًا الى أنه يريد أن يمنح فريقه الفوز بالألقاب خلال الفترة المقبلة.
وخلال تصريحات له، قال توفان: "إنه مصدر فخر، هذا هو موسمي الثامن في أوليمبيك مارسيليا، وهو نادي كبير من قلبي كما يعلم الجميع".
وأضاف: "على مدار مسيرتي، كنت مشغولًا بتسلسل المباريات والتدريبات ولا أدرك دائمًا ما يحدث، في يوم من الأيام، ووجدت أنني لعبت 200 مباراة مع مارسيليا".
واختتم: "أنا سعيد جدًا لأنني لعبت العديد من المباريات مع مارسيليا، لكي أسجل الكثير من الأهداف، على أمل أن يستمر ذلك، المهم بالنسبة لي هو أن أكون حاسمًا للفريق، أود قيادة الفريق للفوز بلقب".
كانت هذه تفاصيل خبر توفان: الوصول الى 200 مباراة مع مارسيليا هو مصدر فخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.