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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاعب دولي الماني من كرة القدم الى الهوكي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020
اعلن نجم الكرة الألمانية لوكاس بودولسكي مهاجم أنطاليا سبور التركي أنه سيكون لاعب هوكي لنادي ديل كولنر هاي الألماني.
ووعد بودولسكي بأنه سيصبح لاعب هوكي لنادي كولنر هاي الألماني إذا باع النادي 100.000 تذكرة افتراضية وحدث ذلك بالفعل.
بدون هذه التذاكر كان النادي سيعاني بشكل كبير وسيواجه خطرًا اقتصاديًا كبيرًا بسبب عدم لعب مباريات في الوقت الحالي نتيجة لتفشي فيروس كورونا.
وقال بودولسكي: "أنا سعيد للغاية لأننا حصلنا على 100.000 تذكرة أريد فقط أن أشكر جميع الأشخاص والشركات التي ساعدتنا".
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