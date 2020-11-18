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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آرثر ميلو: بيرلو يساعدني كثيرا ويعرف كيف يُخرِج الأفضل من كل لاعب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020
تحدث نجم يوفنتوس، آرثر ميلو عن أول أهدافه الدولية مع المنتخب البرازيلي، خلال الفوز 2-0 على أوروغواي مثنياً على دور مدرب السيدة العجوز أندريا بيرلو بتطور قدراته.
وأوضح ميلو في تصريحات صحفية "بيرلو يساعدني كثيرا، ويعرف جيدا شعور لاعب يلعب في وسط الملعب، وكيف يُخرِج الأفضل من كل لاعب، وهناك الكثير لأتعلمه منه".
وأضاف "سأبقى أتذكر شعوري بعد تسجيل الهدف الأول، من الصعب ترجمته في كلمات، هذا الفوز كان مهما للغاية بالنسبة لي، لأن التواجد مع المنتخب يمثل أمرا خاصا بالنسبة لي".
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