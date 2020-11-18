غوران: سنواجه حتا بطموح الفوز فقط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020

كشف المدرب الصربي لنادي ​الفجيرة​ ​غوران​ عن رغبته في تحقيق نتيجة ايجابية عندما يواجه حتا، ضمن منافسات الجولة السادسة ل​دوري الخليج العربي​.



وصرح غوران قائلا: "سنواجه حتا بطموح الفوز فقط، وليس هناك أي مجال لأي نتيجة سلبية في مباراة صعبة ومعقدة، ويمكن أن نطلق عليها ديربي".

وأضاف: "علينا الاستفادة من إقامة المباراة على أرضنا لتحقيق الفوز، مع الاحترام للمنافس الذي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين المحليين والأجانب".

واختتم: "تعرفنا على حتا من خلال دراسة طريقة لعبه، وأتمنى فقط من لاعبي الفجيرة تطبيق الخطة الموضوعة بدقة على أرض الملعب، للخروج بالنتيجة الإيجابية المطلوبة".