- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوران: سنواجه حتا بطموح الفوز فقط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020
كشف المدرب الصربي لنادي الفجيرة غوران عن رغبته في تحقيق نتيجة ايجابية عندما يواجه حتا، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي.
وصرح غوران قائلا: "سنواجه حتا بطموح الفوز فقط، وليس هناك أي مجال لأي نتيجة سلبية في مباراة صعبة ومعقدة، ويمكن أن نطلق عليها ديربي".
وأضاف: "علينا الاستفادة من إقامة المباراة على أرضنا لتحقيق الفوز، مع الاحترام للمنافس الذي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين المحليين والأجانب".
واختتم: "تعرفنا على حتا من خلال دراسة طريقة لعبه، وأتمنى فقط من لاعبي الفجيرة تطبيق الخطة الموضوعة بدقة على أرض الملعب، للخروج بالنتيجة الإيجابية المطلوبة".
كانت هذه تفاصيل خبر غوران: سنواجه حتا بطموح الفوز فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.