لاتسيو يضم كانافارو الابن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 نوفمبر 2020

اعلن نادي ​لاتسيو​ الايطالي تعاقده مع ابن المدافع الايطالي الاسطوري فابيو ​كانافارو​ ليدعم صفوف فريق الناشئين لنادي العاصمة الايطالية.



اندريا كانافارو عاد الى ايطاليا بعد ان لعب في صفوف غوانزهو ايفرغراندي الصيني حيث كان يدرب والده صاحب الكرة الذهبية عام 2006 بعد الفوز مع منتخب ايطاليا بكأس العالم في المانيا.

ابن ال 16 عاما عاد الى ايطاليا ليكمل تحصيله العلمي لذا وقع عقدا مع لاتسيو تحت 17 عاما بعد ان لعب مع نابولي قبل رحيله الى الصين.