شكرا لقرائتكم محمود متولى يخضع لفحص طبى غدا فى مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدًا لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالأهلي.

ومن جانبه قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب خضع لفحص طبي اليوم وحالته مطمئنة للغاية، مضيفاً أن متولي سيخضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، لتحديد المرحلة الثانية من برنامج العلاج الطبيعي، الذي يخضع له اللاعب حاليًّا.

وأجرى متولي جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، ويستعد الأهلي حاليًّا لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، المحدد لها السبت المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وضم منتخب مصر ستة لاعبين من الأهلي في مباراة توجو الأولى وهم محمد الشناوي وأيمن اشرف ومحمد هاني وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة، قبل أن يتم استبعاد الثنائي السولية وهاني من المباراة الثانية لإيقاف الأول وإصابة الثاني.

وشهدت الساعات الماضية تواصل طبيب الأهلي مع نظيره في المنتخب بشأن رباعي الفريق الذي خاض مباراة توجو أمس الثلاثاء، بتوجو في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، والتى فازت فيها مصر بثلاثة أهداف لهدف وهم الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة وحمدي فتحي خاصة وأن أيمن تعرض لإصابة بسيطة في اللقاء غادر على أثرها أرض الملعب قبل أن يؤكد جهاز المنتخب إن الإصابة بسيطة، وفازت مصرعلى توجو في اللقاء الأول السبت الماضي بهدف نظيف قبل أن تفوز في اللقاء الثاني بثلاثة أهداف لهدف.