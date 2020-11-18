محمود متولى يخضع لفحص طبى غدا فى مران الأهلى

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جدة - عمرو شويل يخضع محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدًا لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالأهلي.
ومن جانبه قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إن اللاعب خضع لفحص طبي اليوم وحالته مطمئنة للغاية، مضيفاً أن متولي سيخضع لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، لتحديد المرحلة الثانية من برنامج العلاج الطبيعي، الذي يخضع له اللاعب حاليًّا.
وأجرى متولي جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، ويستعد الأهلي حاليًّا لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، المحدد لها السبت المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
وضم منتخب مصر ستة لاعبين من الأهلي في مباراة توجو الأولى وهم محمد الشناوي وأيمن اشرف ومحمد هاني وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة، قبل أن يتم استبعاد الثنائي السولية وهاني من المباراة الثانية لإيقاف الأول وإصابة الثاني.
وشهدت الساعات الماضية تواصل طبيب الأهلي مع نظيره في المنتخب بشأن رباعي الفريق الذي خاض مباراة توجو أمس الثلاثاء، بتوجو في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، والتى فازت فيها مصر بثلاثة أهداف لهدف وهم الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة وحمدي فتحي خاصة وأن أيمن تعرض لإصابة بسيطة في اللقاء غادر على أثرها أرض الملعب قبل أن يؤكد جهاز المنتخب إن الإصابة بسيطة، وفازت مصرعلى توجو في اللقاء الأول السبت الماضي بهدف نظيف قبل أن تفوز في اللقاء الثاني بثلاثة أهداف لهدف.
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